Famalicão tem Mel

Chama-se Mel – Piquenique das Artes e é um festival que se realiza nos dias 19 e 20 de Agosto de 2022, terá como local o Parque da Devesa, em Vila Nova de Famalicão.

O Mel tem como tema “O Indizível”, que será abordado nas seguintes dimensões: o que não se sabe dizer [o inexplicável] e o que não se pode dizer [o sagrado].

Desdobra-se nos seguintes três ciclos programáticos: experiência, memória e mito.

“Partimos do fenómeno de emergência, associado às teorias dos sistemas complexos, entendido enquanto o processo de formação de padrões complexos a partir de uma multiplicidade de interacções relativamente simples”, explicam os organizadores.

De forma popular, uma das propostas de explicação dum fenómeno emergente é postulado pela seguinte máxima: “O todo é maior do que a soma das suas partes.” A própria consciência é um fenómeno emergente: são as sinapses geradas entre os vários neurónios que geram processo consciente.

No presente estamos preocupados com a relação da nossa espécie no ecossistema. Os valores consumistas que nos foram transmitidos revelaram-se nocivos à sobrevivência de várias espécies, incluindo a nossa. O Mel – piquenique das artes organiza o seu programa assente na consciência de relação entre sistemas e nos processos de aprendizagem de valores.

