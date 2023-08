Famalicão surpreendeu Braga na pedreira

O Famalicão venceu em casa do Sporting de Braga, por 2-1, na primeira jornada da I Liga de futebol, num jogo em que esteve a perder e marcou o golo do triunfo já nos descontos.

Ricardo Horta marcou o primeiro golo do jogo e do campeonato (nove minutos) de livre direto, mas o Famalicão deu a volta ao marcador por Afonso Rodrigues (67) e Aranda (90+5).

A jogar em casa perante quase 20 mil espetadores, foi uma entrada em falso dos bracarenses, esta época reforçados em ambição e com um discurso que já admite a luta pelo título, mas que, depois de se terem apanhado a vencer, deram a iniciativa de jogo a um Famalicão personalizado e que fez por merecer o triunfo.

No jogo que abriu a I Liga 2023/24, as equipas apresentaram apenas um reforço nos seus ‘onzes’, o médio brasileiro Vítor Carvalho (ex-Gil Vicente) na equipa da casa e o jovem finlandês Liimatta (19 anos) nos famalicenses.

Os bracarenses venceram na terça-feira os sérvios do Backa Topola, por 3-0, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões (voltando a defrontar os sérvios na terça-feira), tendo Artur Jorge feito descansar os experientes José Fonte e Pizzi, sendo que Niakaté estava castigado, pelo que o técnico fez alinhar uma nova dupla de centrais, Paulo Oliveira e Serdar, que ‘tremeu’ muito.

O Sporting de Braga marcou cedo, num bom remate de Ricardo Horta na conversão de um livre direto, aproveitando também uma barreira de apenas dois homens dos adversários.

Logo a seguir, Alex Dobre rematou já bem dentro da área para grande defesa de Matheus (10), mas a ocasião mais flagrante surgiu na baliza contrária instantes depois, no entanto, Bruma não fez o segundo porque Júnior Reis primeiro e a barra depois o impediram, após cruzamento de André Horta da direita (11).

O Sporting de Braga partiu depois para um período de domínio da partida e Ricardo Horta ‘semeou’ o pânico por duas vezes no espaço de poucos segundos, situações só resolvidas por grandes cortes de defesas famalicenses (27).

Dando seguimento a um melhor final da primeira parte, a equipa de João Pedro Sousa entrou melhor no segundo tempo, com mais bola e empurrando o Sporting de Braga para a sua área.

Cedo começou a ‘luta’ dos treinadores, com a vitória a pender claramente para o do Famalicão, que foi o primeiro a fazer uma dupla substituição, lançando Aranda e Afonso Rodrigues (55), alterações decisivas para a reviravolta no marcador.

Artur Jorge respondeu na mesma ‘moeda’, com Joe Mendes e Álvaro Djaló (59), João Pedro Sousa reforçou novamente a equipa com um par de jogadores, Topic e Henrique Araújo (64), e o técnico ‘arsenalista’ com outro – Castro e Zalazar (67).

Logo a seguir, surgiu o empate: Afonso Rodrigues rematou de primeira, colocado, bem fora da área, fazendo um golo que não surpreendeu.

O Sporting de Braga parecia sem frescura física e sem ideias – Ricardo Horta demorou tempo demais a definir uma boa jogada de envolvimento, permitindo um grande corte da ‘muralha’ famalicense (72), única grande ocasião dos segundos 45 minutos dos bracarenses.

O jogo ficou quezilento e os ânimos exaltados no campo – nervosismo que passou para as bancadas, havendo registo de incidentes entre adeptos.

O árbitro, Fábio Veríssismo deu 12 minutos de compensação e, ao quinto, Aranda, ala espanhol saltado do banco e que veio da equipa B do Real Madrid, deixou Joe Mendes nas ‘covas’ e marcou um grande golo.