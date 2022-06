Famalicão foi a Felgueiras buscar craque lusodescendente

O avançado luso-francês Théo Fonseca foi este fim de semana anunciado como reforço do Famalicão. Depois uma temporada em grande na Liga 3, o jovem de 21 anos vai jogar no principal escalão do futebol nacional.

Nascido em Ermont em junho do ano 2000, o jovem craque Théo Fonseca começou por se destacar no mundo desportivo no Nancy, clube que representou no escalão sub-19. Mais tarde viria a assentar arraiais em Portugal, passando dois anos ligado às camadas jovens e aos sub-23 do Vitória de Guimarães.

No entanto, foi em Felgueiras que Fonseca se destacou. Na sua primeira temporada ao serviço do Felgueiras 1932 apontou quatro golos em 24 partidas, mas na época que agora terminou chegou à quinzena de tentos (13 na Liga 3 e dois na Taça de Portugal).

O bom desempenho chamou a atenção do Famalicão, clube que disputa a Primeira Liga portuguesa e que lhe ofereceu um contrato profissional de três anos.

