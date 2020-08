Famalicão cria um cartão e uma rede para os seus emigrantes

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, em Braga assinalou este sábado o Dia do Emigrante, com uma cerimónia simbólica dedicada aos “Famalicenses no Mundo”.

A sessão teve lugar no auditório da Casa de Camilo – Centro de Estudos, em S. Miguel de Seide, e ficou marcada marcada pela entrega – por parte do presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha – dos primeiros ID Cards aos emigrantes famalicenses presentes na iniciativa.

O ID card é um cartão de identificação que formaliza a pertença à rede “Famalicenses no Mundo”, constituindo um “importante instrumento de dinamização e divulgação da rede, fomentando um sentimento de partilha e pertença entre todos os membros que a integram e permitindo que se dêem a conhecer dentro, mas também fora da rede”.

Veja a cerimónia completa aqui: