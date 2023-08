Famalicão conquista Troféu Emílio Macedo

O Famalicão venceu o Desportivo de Chaves, por 1-0, no terceiro Troféu Emílio Macedo, que serviu como jogo de apresentação do plantel dos transmontanos aos sócios do clube, que milita na I Liga portuguesa de futebol.

O emblema minhoto, igualmente da I Liga, viajou até Trás-os-Montes a convite do Desportivo de Chaves para disputar o Troféu Emílio Macedo, do qual saiu vencedor com um golo solitário de Gustavo Sá, aos 80 minutos.

Contudo, foram os visitados a estar estatisticamente por cima do jogo, com maior posse de bola e facilidade em encontrar espaço no último terço do relvado.

Ainda que os transmontanos tenham controlado a partida, o Famalicão manteve uma defesa sólida, consciente das investidas ofensivas do adversário, garantindo a inviolabilidade das redes guardadas por Luiz Júnior.

A primeira oportunidade da partida surgiu aos 10 minutos, por intermédio de Sandro Cruz, que, após receber a bola de livre direto batido por Kelechi, ‘encheu’ o pé, mas a bola passou por cima da baliza minhota.

Pouco depois, Benny obrigou Luiz Júnior a ‘voar’, ao enviar o esférico ao segundo poste, mas o guardião desviou para a linha de fundo.

Já do lado dos visitantes, Cádiz (22) e Alex Dobre (37) estiveram perto de marcar, numa altura em que o Desportivo de Chaves foi intensificando a pressão e Héctor (40) testou a resistência da trave da baliza famalicense, com um cabeceamento digno de registo.

Na etapa complementar, o médio João Pedro, que tinha entrado para o lugar de Pedro Pinho, rematou à figura do guardião minhoto já no interior da grande área, após assistência de Benny (60).

Logo depois, duplo azar para os visitados, primeiro com um remate de Benny, que esbarrou na trave, e, logo a seguir, com cabeceamento de Héctor, que bateu em cheio no poste.

Os últimos 25 minutos da partida ficaram marcados por tensão alta e entradas duras de ambas as partes.

Do lado dos visitantes, apesar das dificuldades em chegar à baliza guardada por Rodrigo Moura, sobretudo após a saída do jovem finlandês Otso Liimatta, os minhotos colocaram-se em vantagem por intermédio de Gustavo Sá (80), que, na recarga a um cabeceamento de Plabo que esbarrou no poste, não falhou o objetivo e encerrou as contas da partida.