Famalicão com programa para o fim-de-semana

A Associação Cultural Elogio Vádio traz duas propostas para este fim-de-semana. O Espaço Cultural de Vila Nova de Famalicão recebe duas bandas portuguesas.

Uma banda de rock do Porto, composta por Ricardo Dourado na voz e guitarra ritmo, TJ Abreu nas segundas vozes e guitarra solo, Miguel Dourado no baixo e João Chaves na bateria.

Esta formação deriva de vários projectos de géneros musicais diferentes ativos no momento e teve o seu momento de estreia em palco a 14 de Fevereiro de 2020, em Braga. O seu LP de estreia “Black Dog” foi lançado a 21 de março, disponível em formato físico e em todas as plataformas digitais através do The Skull Room Studio.

Já os Doutor Assério são uma banda de punk romântico. A definição, aparentemente contraditória nos termos, tem a sua razão de ser no encontro da espontaneidade e espírito festivo do punk com letras de amor e luxúria.

O desejo carnal é um tema central, sim, mas aqui fala-se sobretudo de amor, amor à vida, ou não fosse cada cantiga dos Doutor Assério um hino ao hedonismo, um elogio maior aos prazeres da vida. Da boa e da má.

O trio formou-se em 2016, no turbilhão musical de Barcelos, juntando ex-elementos de Loops, Fucklore e Azia: Leonel Miranda (baixo), Tó Meira (bateria) e Pedro Silva (guitarra e voz). Gravado e produzido por José Arantes, trazem um novo registo com mais sete temas que convidam ao deboche e provocação e que, ao vivo, serão o combustível para aquecer grandes festins e bailaricos.