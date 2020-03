Faltam recursos humanos nos nossos serviços consulares

Ontem na reunião da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas que tive a honra de presidir, tive a oportunidade de interpelar o Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre a situação da nossa comunidade residente no Reino Unido e de referir a carência de recursos humanos dos nossos serviços consulares com situações de atraso que variam entre os 3 e 8 meses nomeadamente no Luxemburgo.

Pedi também ao Senhor Ministro que era importante conhecer qual é o conteúdo funcional dos novos adidos de segurança social pois parece-me que o tratamento exclusivo dos processos de pensões é insuficiente para justificar este tipo de nomeações.

Acresce, que durante décadas foram os técnicos do quadro externo do MNE que trataram das questões de reforma e esta decisão do Governo compromete o futuro desta carreira.