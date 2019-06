Faltam camionistas em Portugal

No último ano, mais de dois mil motoristas de transporte rodoviário de mercadorias brasileiros e cerca de mil venezuelanos começaram a trabalhar em Portugal.

Os patrões estimam que faltem cerca de cinco mil profissionais no setor. A falta de camionistas é de tal forma grave que há transportadoras que estão a oferecer bónus de 150 euros a quem indicar o nome de homens ou mulheres com carta de pesados. No Brasil, há empresas que fazem lá o recrutamento.

