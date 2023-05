Falta ou não falta o Toy?

A segunda edição do “Taskmaster” terminou e o Toy sagrou-se novamente campeão. Para além do troféu o cantor ainda ganhou o mote para a sua nova música, “Faltotoy”.

De uma situação aparentemente banal que repetidamente aconteceu no programa “Taskmaster” da RTP, a repetição de sílabas ao dizer “falta o Toy”, surgiu o novo single do cantor.

Toy, “tal como mestre do improviso e da rima imediata”, pegou neste termo e criou em direto o tema que agora é apresentado ao grande público.

O novo tema “é resumo da emoção e do humor do programa do canal público, destacando os desafios e as risadas que se seguiram, numa canção que os fãs de Toy e de ‘Taskmaster’, podem conhecer nas principais plataformas de streaming”, de acordo com o comunicado de imprensa.