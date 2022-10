Falta Moreira

No afã de lançar nomes para as eleições presidênciais está a esquecer-se o nome de Rui Moreira, actual presidente da Câmara do Porto, que para a altura das eleições estará mais ou menos livre por força da limitação de mandatos que o impede de se candidatar à Câmara da Invicta.

Eu digo há muito tempo que é cedo para se falar em nomes de candidatos à Presidência da República. E a par deste parlatório são diversos os nomes lançados pelos variados propósitos, mesmo que seja para distrair o pagode ou para alguma comunicação social vender, divulgar

políticas antidemocráticas dando palco àquilo que um dia vamos desejar eclipsar do panorama político nacional. Falaremos mais tarde nisso.

Assim, pela voz do inenarrável Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa – e dizer Marcelo é imperioso porque, como o leitor entenderá, há outros presidentes da República portugueses… Pela voz do dito, dizia eu, voltou a recuperar-se o nome de Passos Coelho, um dos saudosistas do PSD que teima viver na órfãodade de Sá Carneiro, reaviva Cavaco Silva como referência e por fim Passos Coelho apenas porque sim. Mesmo que seja de má memória e que a memória seja má. Mas não interessa. Interessa é que ainda é primeiro-ministro e para o PSD “é uma das figuras mais capacitadas no país”.

Gouveia e Melo, que está no topo das preferências, beneficia de estar a ser vítima de ameaças por “não saber com quem se meteu” quando disse vigorosamente não admitir “arruaceiros na Armada”, até porque o povo comove-se sempre com vítimas, está agora no lugarde

Chefe do Estado-Maior da Armada por mor da visibilidade que teve na coordenação da task force da covid 19, mesmo que se não veja mais feitos.

Os nomes de imensos candidatos presidenciáveis continuam na mesa sem se ter em conta factores impeditivos ou favoráveis porque as oportunidades para as candidaturas mudam num instante e para as Presidenciais muito mais, como de resto já tenho dito.

Mário Adão Magalhães

(Não pratico deliberadamente o chamado Acordo Ortográfico)