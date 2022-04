Falta de vontade na hora “H”? Leia isto

O Brasil é o país lusófono e o quinto país do mundo com mais incidência da diabetes, segundo o Ministério da Saúde brasileiro, com um total de 16,8 milhões de doentes adultos (20 a 79 anos), ficando apenas atrás da China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. A doença exige acompanhamento médico e geralmente terapia medicamentosa, com o objetivo de controlar os níveis de glicemia e reduzir os sintomas, entre eles, a fraqueza e a redução do apetite sexual.

Quanto mais descompensado o quadro do paciente, mais evidentes se tornam os sintomas e os males provocados pela doença. A diabetes dificulta a utilização de açúcar (glicose) pelas células. A quantidade de glicose no sangue aumenta, mas a concentração dentro das células fica reduzida, causando fadiga, cansaço, entre outros sintomas. Os pacientes também relatam sede anormal e boca seca.

Outro sintoma provocado pela diabetes é a redução do apetite sexual, que ocorre devido ao processo de aterosclerose provocada pela doença, isto é, um estreitamento das artérias que reduz a circulação sanguínea, inclusive das artérias que irrigam o nosso órgão sexual. Essa redução da circulação também diminui a sensibilidade, devido à destruição dos pequenos vasos que irrigam os nervos periféricos.

Entretanto, nem toda fraqueza muscular é sinal de diabetes. Outras patologias, como deficiências nutricionais e hipotireoidismo, também ocasionam sintomas como fraqueza. Portanto, é imprescindível realizar acompanhamento médico para diagnosticar e tratar a doença, reduzindo os sintomas e promovendo a melhoria na qualidade de vida dos pacientes.