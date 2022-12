Faleceu um dos nossos melhores

No dia em que se assinala a morte do Eng. Adelino Amaro da Costa e do Dr. Francisco Sá Carneiro, desapareceu o Dr. Alvarino Pinheiro, outro dos nossos melhores, um Amigo e líder histórico do CDS nos Açores.

Licenciado em economia pelo Instituto Superior de Economia da Universidade Técnica de Lisboa, professor em Angra do Heroísmo e consultor económico e financeiro de várias empresas e entidades, desempenhou funções políticas de alto relevo, tendo sido deputado e vice-presidente da Assembleia Legislativa Regional dos Açores em diferentes legislaturas, presidente do Grupo Parlamentar Regional, director do Departamento Regional de Estudos e Planeamento dos Açores, representante da Região no Conselho Nacional do Plano, presidente da Assembleia Municipal da Praia da Vitória, vereador na Câmara Municipal da Praia da Vitória, e membro de numerosas Comissões Parlamentares.

Depois de um percurso inicial no PSD, aderiu ao CDS em 1992, tendo exercido funções de âmbito regional e nacional, entre as quais, as de presidente da Comissão Directiva Regional do CDS/PP Açores, presidente da Comissão Política Regional, presidente da Comissão Política da Ilha Terceira, membro da Comissão Executiva Nacional; membro da Comissão Política Nacional, conselheiro nacional e vice -presidente do Congresso Nacional do CDS/PP .

Foi também fundador e membro de numerosas associações, jornais, entidades recreativas e culturais.

Em meu nome e em representação do CDS-PP apresento à família do Dr. Alvarino Pinheiro sentidos pêsames.

Nuno Melo