Faleceu Arlindo Midões, associativista português no Luxemburgo

Arlindo António Rodrigues Midões faleceu aos 64 anos em Granho, Salvaterra de Magos, terra para onde tinha regressado há alguns anos depois de ter vivido décadas no Luxemburgo.

O português foi um dos fundadores da APW – Associação Portuguesa de Walferdange, uma das associações com mais sócios no Luxemburgo, e uma das mais antigas ainda em atividade, sendo sido criada no início da década de 90.

Na página Facebook da APW pode ler-se: “perdemos um GRANDE HOMEM e um grande ser humano, sempre a trabalhar e a lutar para ajudar o próximo em conjunto com a sua equipa da APW e amigos. Uma pessoa que tentou sempre dar resposta a todos aqueles que lhe bateram à porta a pedir ajuda para diversas causas sociais e humanitárias”.

Segundo informações que o BOM DIA obteve junto da agência funerária, a cerimónia fúnebre de Arlindo Midões tem lugar esta terça-feira, 18 de agosto, na Igreja de Nossa Senhira de Fátima, em Granho, eguindo às 13:30h para o Crematório Municipal de Almeirim.