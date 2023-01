Faleceu antigo conselheiro das comunidades Guilherme Rebelo

Guilherme Rebelo, antigo conselheiro das comunidades portuguesas e membro influente junto da diáspora lusa em Andorra, sobretudo entre os anos 1990 e 2000, faleceu esta terça-feira vítima de doença prolongada.

A notícia do desaparecimento do antigo dirigente associativo, de 68 anos e natural da vila do Gerês, foi avançada nas redes sociais por José Luís Carvalho, atual diretor artístico do Grupo de Folclore Casa de Portugal e seu amigo pessoal.

Guilherme Rebelo é recordado neste dia como o primeiro conselheiro das comunidades portuguesas em Andorra e um dos impulsores da abertura do Consulado-Geral de Portugal e da implantação do ensino de língua e cultura portuguesas naquele país.