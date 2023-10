Fajão tem estação para comunicação via satélite

Uma estação para comunicação de dados e informação via satélite foi instalada em Fajão, no concelho da Pampilhosa da Serra, anunciou a Câmara Municipal.

Trata-se de um protótipo, produzido em Portugal, que permite “comunicar com operadores de satélites de órbita baixa, em canais seguros e encriptados, ou com astronautas da estação espacial internacional sempre que a sua órbita cruza o território”, informou a autarquia, citando um investigador do Instituto de Telecomunicações de Aveiro (ITA), Domingos Barbosa, responsável pelo projeto.

A estação foi montada, na aldeia do xisto de Fajão pela Atlar Innovation, empresa “especializada no desenvolvimento de plataformas de computação avançada e de ferramentas de monitorização inteligentes relacionadas com a operação e controlo de radares e telescópios”.

Num comunicado enviado à agência Lusa pela Câmara da Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra, Domingos Barbosa afirmou que o protótipo “é o primeiro produto nacional nesta área”, havendo o objetivo de “internacionalizar o país” no mercado das comunicações espaciais.

Os promotores querem apostar no “nicho da comunicação de satélite em órbitas baixas”, que “vai ter cerca de 50 a 100 mil satélites em órbita nos próximos 20 anos”, adiantou Domingos Barbosa.

Ao justificar a escolha do local para a instalação do protótipo, o investigador realçou que Pampilhosa da Serra “é excelente para validar estes conceitos”, porque associa a reduzida poluição luminosa à escassa interferência de ondas de rádio, dispondo alguns lugares do concelho de boas condições na área das radiocomunicações.

Em julho, a Atlar, criada com apoio do ITA, fixou a sua sede na aldeia de Fajão, onde, na ótica de Domingos Barbosa, poderá vir a ser instalado um laboratório experimental no futuro.