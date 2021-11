“Fado Popular” é o novo single de Francisco Costa

Francisco Costa acaba de lançar o single “Fado Popular”, uma homenagem à cidade de Coimbra e à Rainha Santa Isabel.

Francisco Costa é um dos talentos emergentes da nova geração de intérpretes do Fado e Canção de Coimbra. Integra a equipa de músicos residentes do Fado ao Centro, com a qual teve já a oportunidade de se apresentar em concertos nas mais variadas e prestigiadas salas de espetáculo em Portugal (Casa da Música, CCB, Convento São Francisco, entre outras).

Da importância capital da colaboração com artistas de várias gerações do Fado de Coimbra, Francisco encontrou o seu estilo e elevou a sua voz de timbre profundo e singular.