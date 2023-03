Fado e tango uniram-se este fim de semana em Buenos Aires

Um imaginário encontro entre os ícones do Fado, Amália Rodrigues, e do Tango, Carlos Gardel, gerou o disco “Encuentro Amália-Gardel”, que foi apresentado este sábado à noite em Buenos Aires, num espetáculo que une Portugal e Argentina, através dos dois ritmos.

“Imagino que, se Amália e Gardel se tivessem conhecido, seguramente seria na casa da Amália em Lisboa ou na de Gardel em Buenos Aires, numa tertúlia que entrasse madrugada adentro com os dois a cantarem, rodeados de amigos, a intercalarem fados e tangos, ora um ora outro e, em alguns casos, num dueto”, descreve à Lusa a cantora argentina Karina Beorlegui, autora do projeto.

O disco encarna essa atmosfera imaginária com tangos cantados por Carlos Gardel, intercalados com fados famosos na voz de Amália Rodrigues, além de dois fados nos quais há uma intervenção direta do tango.

No fado português “Medo”, a voz de Karina Beorlegui é acompanhada por um bandoneon, a alma do tango argentino. É a primeira vez que os dois ritmos aparecem numa mesma canção.

No “Caprichosa”, fado-canção composto em espanhol pelo uruguaio Froilán Aguilar e gravado por Carlos Gardel, a guitarra portuguesa ganha uma presença, inexistente na versão original de 1930. Essa guitarra, do português Ricardo Martins, responsável também pelos arranjos, convive com a voz de Karina, mas também com a de Cucuza Castiello, um cantor de tango.

“Amália e Gardel são um pretexto para que o tango e o fado se encontrem num cruzamento de tangueiros e fadistas. Na outra ponta dessa ponte está Ricardo Martins. Não nos conhecemos. Foi tudo gravado de forma virtual”, conta Karina Beorlegui, quem, nos últimos 20 anos, dedicou-se a impulsionar o fado entre os argentinos.

Nos seus quatro discos solistas, “Caprichosa”(2003), “Mañana Zarpa Un Barco”(2008), “Puerto Cardinales”(2011) e “Encuentro Amália-Gardel”, o fado convive com o tango, ganhando cada vez mais faixas a cada novo disco.

Carlos Gardel gravou quatro fados. Além de “Caprichosa” (1930), “Mi china” (1920), “De mi tierra”(1921), “Mi bien querido” (1922). São, na verdade, “pseudofados” ou “fados-canção”, mas revelam a influência da música portuguesa no cancioneiro popular argentino.

No começo dos anos de 1930, Carlos Gardel viajou num vapor a Lisboa, segundo indica um carimbo no seu passaporte.

“Quero imaginar que aquelas ruelas de Lisboa inspiraram Froilán Aguilar a compor um fado para Gardel, mas não sabemos ao certo. Só sabemos que Gardel esteve em Lisboa e que o fado era contemporâneo ao que Gardel estava a fazer com o tango. O fado Caprichosa foi muito conhecido na época. As pessoas mais velhas o reconhecem e cantam até hoje”, aponta Karina, sobre a canção cuja letra gira em torno de uma linda portuguesa cujo comportamento mimado e inconstante (‘caprichoso’, em espanhol) não cede aos galanteios.

Amália Rodrigues esteve na Argentina quatro vezes (1967, 1978, 1981 e 1993). Na primeira, ao ser entrevistada pelo Canal 13 de Buenos Aires, revelou que “desde muito pequenina, com uns 10 anos ou menos, escutava Carlos Gardel e os seus tangos, e cantava a todos na sua casa”.

“Tenho o costume de tangos desde muito criança”, afirmou.

Quando Amália começou a tornar-se conhecida, Carlos Gardel já tinha morrido em 1935 num acidente aéreo em Medellín, Colômbia. Porém, a sua obra teve influência na música popular portuguesa dos anos de 1930 e 1940. Em filmes portugueses da época, tangos conviviam com fados.

Estrela Carvas, assistente pessoal de Amália durante 30 anos, revelou a Karina Beorlegui que os dois tangos dos quais Amália mais gostava eram “Arrabal Amargo” e “Cuesta Abajo”, levando, por isso, Karina a gravar “Cuesta Abajo” neste disco.

“Não sou uma fadista. Sou apenas uma cantora. Sinto-me uma embaixadora ou uma impulsora do fado na Argentina. Nos meus shows, recomendo fados e fadistas. Sempre procurei que os argentinos se aproximassem do fado. E muita gente aqui conheceu o fado através de mim”, orgulha-se.

Nenhum outro cantor na Argentina gravou tantos fados nem divulgou tanto o fado português no país. Porém, apesar de trabalho valioso para a difusão da cultura portuguesa, Karina Beorlegui não consegue patrocínio para ir a Lisboa nem para trazer Ricardo Martins a Buenos Aires.

A Fundação Amália Rodrigues e o Museu de Carlos Gardel deram a autorização para o uso dos nomes no disco e apoio institucional para o show.

“Tenho um convite para apresentar o disco ‘Encuentro Amália-Gardel’ no dia 23 de junho no jardim da Casa da Amália em Lisboa, mas não tenho dinheiro para viajar. Em novembro, vamos realizar o sexto festival de fado e tango em Buenos Aires, mas não sabemos se conseguiremos trazer a guitarra portuguesa de Ricardo Martins. Esse é o nosso desafio agora”, desabafa.

Assim como o fado português, o tango argentino surgiu nas zonas marginais, próximas ao porto. Entre Lisboa e Buenos Aires, um oceano de saudades. Em Lisboa, as saudades daqueles que partiram e deixaram para trás uma vida. Em Buenos Aires, a saudade dos que chegaram.

“Em comum, esse exílio. O tango e o fado são primos distantes que, quando se encontram, têm muito em comum. A saudade é um sentimento que conduz à poesia. E os dois ritmos tiveram altos e baixos nos mesmos períodos até que houve um ressurgimento com novos talentos fadistas e tangueiros que continuam com o legado”, conclui Karina Beorlegui.