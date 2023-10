Fado dá brilho ao Festival Internacional de Artes de Xangai

Entre 27 e 29 de outubro de 2023 terá lugar o Festival do Fado, no âmbito do 22,º Festival Internacional de Artes de Xangai, na China. O público de Xangai terá assim a oportunidade de conhecer de perto o dado, um dos pilares fundamentais da cultura portuguesa.

No dia 27 de outubro, terá lugar um concerto de guitarra portuguesa, apresentado por Sandro Costa, na Shanghai Jiao Tong University, uma experiência musical única que destaca a guitarra portuguesa, um tesouro instrumental de Portugal.

No dia 28 de outubro, o evento continua com uma série de atividades no Shanghai Changning District Cultural Center, incluindo uma exposição que explora a história da guitarra portuguesa, uma palestra informativa sobre este instrumento e a exibição do filme “Guitarras à Portuguesa”, de Ivan Dias, que oferece uma visão aprofundada da cultura musical portuguesa.

No dia 29 de outubro, o evento culmina com um grande concerto da fadista Cuca Roseta no Shanghai Urban Lawn Music Plaza, onde a artista portuguesa encantará certamente o público com o seu espetáculo musical.

Esta iniciativa conta com o apoio do consulado-geral de Portugal em Xangai e do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., no âmbito da Ação Cultural Externa.