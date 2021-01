Fadista Maura Airez encanta com primeiro álbum

A fadista Maura Airez, Prémio Revelação 2016 do Festival Caixa Alfama e nomeada para os International Portuguese Music Awards na categoria “Fado Performance”, lançou este fim de semana o seu primeiro álbum intitulado “21Maura”.

Neste disco, a artista procura refletir o caminho que já fez, as referências que foi encontrando e lhe servem de inspiração não só no fado como na sua vida pessoal, e estreia-se como letrista.

Composto por fados tradicionais e alguns clássicos, como o single de avanço “ Fado Mãe”, de Dulce Pontes, ou o fado corrido “ Lágrimas” (Valente Rocha/Popular) e o fado menor “ Teus Olhos Negros”, (António Rocha/ Popular), “ 21Maura” conta ainda com dois temas assinados pela própria: ” Folha Ao Vento” e ” Menina Morena“, com produção de Mário Pacheco.

Interpretando variadas músicas, desde temas de Amália Rodrigues como “ Meu Amor É Marinheiro”, às interpretações, em fado, de canções como “ Dois Corações”, dos Melim, Maura Airez já participou, entre outros, na 1ª edição do Festival de Fado de Marrocos, com Carminho e Luís Guerreiro, no NOS Alive e no palco EDP Fado Café. Agora, prepara-se para pisar novos palcos, partilhando com o público esta que é a sua estreia discográfica.