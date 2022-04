Fadista Filipa Menina morre aos 33 anos

A fadista Filipa Menina, que em outubro do ano passado participou no The Voice Portugal, morreu esta quinta-feira vítima de doença prolongada.

De acordo com o jornal O Minho, a jovem artista, de 33 anos, cantava desde os 15 anos e terá sido forçada a suspender a carreira aos 28 devido à paramiloidose, doença causada pelo depósito de pequenas proteínas anómalas nos nervos, no coração, nos rins ou no aparelho digestivo.

Natural de Esposende, Filipa Menina deixa duas crianças de cinco e dez anos.