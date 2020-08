Faculdades da Católica no Porto apostam no ensino combinado

Ensino combinado. É esta a grande aposta das várias unidades académicas da Universidade Católica no Porto para o próximo ano letivo. Católica Porto Business School, Escola das Artes, Escola do Porto da Faculdade de Direito, Escola Superior de Biotecnologia, Faculdade de Educação e Psicologia, Faculdade de Teologia e Instituto de Ciências da Saúde/Escola de Enfermagem irão implementar um modelo de aulas que decorrerão em regime combinado (blended) de modo a explorar o que de melhor existe no presencial e no online.

Isabel Braga da Cruz, presidente do Centro Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa, destaca que “graças à colaboração e empenho de todos, podemos olhar para mais um ano letivo que, apesar dos imprevistos e incertezas, termina de forma normal e tranquila”. A presidente relembra, ainda, o mês de março, altura em que as atividades da Católica no Porto passaram rapidamente do presencial para o digital, referindo que “todos os dias procuramos acrescentar valor à forma como ensinamos e como nos relacionamos”. Acrescente-se que, no início do mês de junho, a Católica no Porto reiniciou progressivamente as atividades presenciais, seguindo as diretrizes das autoridades de saúde nacionais e internacionais

Para 2020/2021, Isabel Braga da Cruz declara que “gradualmente, e de acordo com o que seja seguro, queremos que o campus se volte a encher de vida”. O selo COVID SAFE, atribuído pela APCER, reforça o trabalho que tem sido feito no sentido de oferecer todas as condições de segurança e saúde. A Católica no Porto implementou um conjunto de medidas, das quais se destacam a obrigatoriedade do uso de máscara dentro do campus, a preparação e balizamento da lotação das salas de aulas, anfiteatros e outros espaços, em consonância com o distanciamento recomendado, a distribuição de pontos de higienização, bem como a definição de percursos de circulação.

A presidente do Centro Regional do Porto refere ainda que, “para evitar aglomerações no campus, os horários de aulas serão desfasados e será maximizada a utilização dos espaços”, acrescentando que “para nós é muito importante assegurar a qualidade do ensino e a proximidade entre estudantes, docentes e restante comunidade, potenciando a experiência de aprendizagem que faz parte do nosso ADN”. Isabel Braga da Cruz termina explicando que “setembro será momento de reencontro, de começar um novo ano letivo e, neste sentido, trabalharemos em conjunto para manter a vida no campus face à nova realidade que o Covid-19 impulsionou”.

Ciente de que ensino presencial é essencial, principalmente nas formações que se destacam pela forte componente prática, a Escola das Artes irá privilegiar, no próximo ano letivo e em todos os seus programas de estudo, as aulas em regime presencial. A Escola Superior de Biotecnologia e o Instituto de Ciências da Saúde/Escola de Enfermagem irão recorrer a aulas presenciais, sobretudo na realização de atividades práticas, como é o caso das aulas laboratoriais. Em qualquer um dos casos, apostar-se-á, igualmente, na realização de aulas online.

No caso da licenciatura da Escola do Porto da Faculdade de Direito, as aulas das disciplinas obrigatórias serão divididas em aulas presenciais e online. Haverá, em todas as disciplinas, uma aula presencial por semana (e por turma), sendo as restantes aulas lecionadas digitalmente. Nas disciplinas do 1.º ano haverá uma proporção maior do presencial de forma a potenciar a integração e facilitar a transição dos novos estudantes para o ensino superior. No caso da Faculdade de Educação e Psicologia, os ciclos de estudos com maior número de estudantes – licenciatura em Psicologia, mestrado em Psicologia e mestrado em Psicologia e Desenvolvimento de Recursos Humanos – serão ministrados na modalidade de ensino combinado (blended learning). Os ciclos de estudos em Educação – mestrado e doutoramento – funcionarão em regime presencial.

Não esquecendo a importância do contacto presencial, de vivência do campus e da troca de experiências entre os alunos e professores, a Católica Porto Business School prepara a retoma da sua atividade presencial, cumprindo todas as normas recomendadas pela Direção-Geral da Saúde. A Escola está a preparar o primeiro semestre do ano letivo de 2020/21 com base num modelo de aprendizagem blended, em alinhamento com o que está a ser feito nas melhores escolas de gestão a nível internacional. Isabel Braga da Cruz termina dizendo: “Preparámos o nosso campus Porto para receber com as devidas condições de segurança todos aqueles que em nós confiam para preparar o seu futuro, proporcionando uma experiência de aprendizagem exigente, próxima e de elevada qualidade”. Mais informações disponíveis em www.porto.ucp.pt.