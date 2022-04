Faculdade neerlandesa atribui “Honoris Causa” a cientista português

O professor e cientista João Mano recebeu o título de “Doutor Honoris Causa” da Universidade de Utrecht, nos Países Baixos, como reconhecimento do seu “pioneirismo à escala global no campo da medicina regenerativa” e pelas suas contribuições para a introdução de “soluções criativas no campo das terapias regenerativas”.

Fontes oficiais da universidade neerlandesa, que agraciou português no passado dia 25 de abril, garantiram que “é um privilégio para a comunidade académica da Universidade de Utrecht conceder um doutorado honorário a João Mano”.

O trabalho do investigador evidenciou-se por ter sido realizado algo que já se sabia possível mas que até então não se tinha concretizado: a construção de tecidos em laboratório.

A sua mais recente investigação levou a um avanço significativo da ciência médica regenerativa pela recuperação das “membranas amnióticas e cordão umbilical durante o parto”, que depois vão ser utilizados “na regeneração dos tecidos perdidos em vítimas de acidente ou doença sem recorrer a próteses ou cirurgias reconstrutivas”.

O reitor neerlandês aproveitou o momento solene para se disponibilizar a colaborar com a Universidade de Aveiro (UA). “Esperamos que seja o início de uma colaboração mais intensa entre a Universidade de Utrecht e o grupo de pesquisa da UA, do Prof. Mano”, disse, reforçando ainda que o trabalho e a pesquisa da universidade lusa se “encaixam perfeitamente no tema estratégico de Ciências da Vida e Medicina Regenerativa da Universidade de Utrecht”.

João Mano é professor de Química da Universidade de Aveiro e vice-diretor do Instituto de Materiais de Aveiro (CICECO).

#portugalpositivo