Fachada da Praça do Município será coberta por um espetáculo de música e luzes

Os DJs portugueses Xinobi, Diana Oliveira e o DJ francês Michael Canitrot vão dar um concerto, dia 29 de outubro, entre as 20h30 e as 23h30, na Praça do Município, em Lisboa.

Com o patrocínio da Comissão Nacional da Unesco, os três artistas vão dar um concerto que assinala o encerramento da época da cultura franco-portuguesa.

“Monumental Tour” é conceito que vai ser apresentado ao público no dia 29 de outubro, que foi um êxito quando apresentado em França. Criado pelo francês Canitrot, consiste na combinação de música eletrônica, património e arte digital.

A entrada é gratuita e, em comunicado de imprensa, a organização sublinha que se trata de “uma experiência musical e visual excecional, que pretende atrair novos públicos para estes lugares históricos, sensibilizando-os para a importância de os preservar para as gerações futuras”.

Para além do concerto, a artista plástica portuguesa Vanessa Teodoro vai apresentar alguns dos seus trabalhos para a ocasião, em colaboração com o AV-Extended para o mapeamento do vídeo.