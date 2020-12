Facebook vai eliminar notícias falsas sobre vacinas covid-19

Todas as publicações que contribuam para a desinformação e que transmitam alegações falsas sobre as vacinas serão removidas da plataforma. Até ao momento, o Facebook eliminava publicações relativas à covid-19 que provocavam “danos físicos iminentes”, como a promoção de curas falsas ou teorias da conspiração online.

Uma dessas teorias defende que a implementação do 5G, na China, originou o aparecimento do vírus na cidade de Wuhan. Entre o mês de março e outubro foram eliminadas no total 12 milhões de publicações.

Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, afirmou que a plataforma irá transmitir “informação fidedigna em relação às vacinas”, mas não revelou ainda como a informação será distribuída e controlada. A rede social ainda não tinha adotado uma posição em relação às vacinas do SARS-CoV-2, a não ser a eliminação de anúncios que promoviam a antivacinação contra a doença. Porém, no passado, a rede social chegou a banir conteúdos enganosos relativos à vacinação no Paquistão e na Samoa, revela a estação televisiva CNBC.

A divulgação do desenvolvimento de vacinas eficazes para o novo coronavírus, pelas farmacêuticas Pfizer e AstraZeneca, e o reconhecimento do Reino Unido, como o primeiro país do mundo a aprovar a toma das mesmas, levou o Facebook a assumir uma posição relativamente às novas vacinas, decidindo eliminar todo o tipo de conteúdo que contribua para a desinformação.