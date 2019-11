Facebook pode ligar a sua câmara sem que saiba

Um erro na aplicação do Facebook para os sistemas iOS, usados nos telemóveis iPhone, faz com que a câmara dos smartphones seja ativada sem que o utilizador se aperceba disso.

O erro foi inicialmente detetado Joshua Maddux, um utilizador que reportou o problema no Twitter. Num vídeo, mostra que a câmara no iPhone é ativada automaticamente quando este faz scroll no feed.

De acordo com o portal “The Next Web”, a falha torna-se visível sempre que o utilizador abre uma foto. De acordo com o utilizador, e comprovado pelo próprio portal, o bug está presente apenas nos aparelhos que possuem o software iOS 13.2.2.

Leia mais em Jornal de Notícias.