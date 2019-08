Facebook enche-se de mensagens dos amigos do casal morto em França

As duas vítimas mortais do acidente que na manhã de domingo em França, Carlos Silva e Rita Andreia Antunes Silva, estão a ser homenageadas nas redes sociais por amigos e familiares. Sobretudo a página de Carlos Assunção Silva, cujo perfil é público e por isso permite a partilha de conteúdos, encheu-se de mensagens de tristeza e de solidariedade com a família.

“Rapaz trabalhador, no Luxemburgo para ter um futuro melhor, teve destino injusto que não merecia, nem o Carlos nem a Rita”, afirma um amigo que insiste no facto de ambos andarem estes dias com um “sorriso de felicidade por serem pais há 15 meses”.

Recorde-se que o acidente vitimou o casal, mas o filho de 15 meses sobreviveu ao choque sem ferimentos.

Uma amiga do casal pede na página de Carlos Silva que “olhem pelo bebé aí em cima”, enquanto que outras pessoas falam de injustiça e afirmam ter perdido “um grande amigo” que morreu de “forma tão cruel”.

Carlos Silva tinha como fotografia de perfil na sua página um retrato seu com o bebé, na altura em que nasceu (foto abaixo).

Na sua página Facebook, Rita Andreia mostra imensas fotografias do casal, mas também dezenas de desenhos e retratos que realizava em grafite.

Carlos Silva e Rita Antunes eram de Pombal e moravam no sul do Luxemburgo. Segundo o embaixador de Portugal no Luxemburgo, António Gamito, o casal tinha também família a viver em França.