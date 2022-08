Fabricante de Aveiro assina acordo com líder em energia

A fabricante nacional de geradores elétricos Grupel assinou um acordo com a Cummins, considerada líder mundial em energia, para o desenvolvimento e fabrico de grupos geradores até 700 Quilovolt-ampere.

Em comunicado, a empresa sediada em Vagos, no distrito de Aveiro, avança que as soluções “visam satisfazer as necessidades muito exigentes do mercado europeu de baixa potência, fazendo uso da experiência de mais de 100 anos da Cummins e da perícia e capacidade de produção da Grupel”.

De acordo com a empresa, os primeiros produtos resultantes deste acordo deverão chegar ao mercado no final deste ano.

Citado no comunicado, o administrador da Grupel, Marco Santos, diz que este acordo representa mais “um marco importante na história de crescimento e excelência da Grupel no espaço da geração de energia”.

“Iniciámos esta parceria como parte importante dos nossos planos de expansão, um passo em frente para um maior desenvolvimento dos produtos Grupel e uma oportunidade única para o enriquecimento do nosso portefólio de produtos com novas soluções, mais adaptadas a um futuro melhor e mais sustentável”, destaca.

Nos últimos anos, a Grupel tem investido nas suas infraestruturas, com maquinaria de última geração, e na digitalização dos processos de produção, rumo à Indústria 4.0, que resultou numa nova capacidade de produção que pode absorver muito mais encomendas.

A empresa chega a este acordo com expectativas de crescimento, e com o desejo de reforçar os laços de proximidade com clientes de todo o mundo, oferecendo-lhes soluções energéticas com “grandes níveis de desempenho, mais diversificadas e alinhadas com as exigências do mercado”.

A Grupel é uma empresa portuguesa, com mais de 45 anos, que produz e comercializa geradores elétricos, portáteis e estacionários, até 3500 Quilovolt-ampere, bem como torres de iluminação portáteis.

Atualmente, cerca de 80% do volume de negócios da empresa deve-se à presença internacional, em mais de 70 países.

#portugalpositivo