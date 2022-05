Fábrica felgueirense mostra como se fazem sapatos sustentáveis

Para assinalar o Dia Mundial do Ambiente, a Mazoni, fábrica do concelho de Felgueiras, vai abrir as portas da sua fábrica à comunidade, no dia 6 de junho, com visitas guiadas às instalações.

O foco principal será dar a conhecer aos visitantes as boas práticas que a Mazoni tem vindo a adotar no âmbito da produção e desenvolvimento de calçado amigo do ambiente, como a economia circular, a utilização de energias renováveis, componentes sustentáveis na produção de calçado ou mesmo o ecodesign.

“Ao longo dos últimos anos, o calçado português tem vindo a apostar na moda sustentável, e é já uma referência a nível mundial”, disse Fernando Sampaio, CEO da Mazoni. “A Mazoni é uma empresa com uma forte consciência ambiental. Com este dia aberto, dedicado ao Ambiente, esperamos mostrar a quem nos visitar o que de melhor se fabrica em Portugal ao nível do calçado sustentável”, sublinhou o empresário.

Fernando Sampaio refere ainda que este Dia Aberto enquadra-se também no “âmbito da política de transparência” da Mazoni, pretendendo mostrar que a “indústria do calçado evoluiu muito nos últimos anos” e que é agora uma “indústria avançada, que utiliza tecnologia de ponta”, e que oferece “boas condições de trabalho aos seus colaboradores”.

Fundada em 1993, a Mazoni é uma fábrica de calçado localizada em Felgueiras. Os 80 colaboradores da empresa produzem cerca de 800 pares de sapatos por dia. A Mazoni exporta a totalidade da sua produção para mais de 20 países.