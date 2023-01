Fábio Silva devolvido após discussão com treinador do Anderlecht

O português Fábio Silva vai voltar a Inglaterra mais cedo que o previsto uma vez que o Anderlecht, clube que milita no principal escalão de futebol belga, o “devolveu” ao Wolverhampton devido a uma acesa discussão com o treinador Brian Riemier.

Segundo o jornal belga Het Laatste Nieuws, a altercação terá começado com um reparo do técnico à exibição frente ao Club Brugge e agudizou-se com alegadas menções à falta de golos e à “impreparação física” do avançado.

Cedido pela armada lusitana ao clube belga no início da temporada, Fábio Silva marcou 11 golos nos 32 jogos que disputou.

O Het Laatste Nieuws noticia que o próximo destino de Silva pode ser o PSV Eindhoven, da liga neerlandesa.