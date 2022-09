Fábio Carvalho resolveu o jogo em Liverpool

O português que chegou esta época a Liverpool resolveu a partida frente ao Newcastle. O jogo terminou 2-1 para os “reds”.

O jogo estava já nos 98 minutos quando o golo da vitória foi marcado. Fábio Carvalho aproveitou os ressaltos na sequência de um canto para disparar a bola para a baliza de Nick Pope.

Com este resultado, o Liverpool assegura o quinto lugar, empatado com o Leeds United e o Fulham, de Marco Silva. Já o Newcastle United no 11º lugar, com os mesmos pontos que o Brentford e o Manchester United.

Veja aqui o golo de Fábio Carvalho perto do final da partida.

Incredible late drama at Anfield 😍 pic.twitter.com/44LbHkEH6c — Liverpool FC (@LFC) August 31, 2022

#portugalpositivo