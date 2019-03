F1: Dobradinha da Mercedes no Bahrein

O britânico Lewis Hamilton venceu este domingo o Grande Prémio do Bahrein, numa ‘dobradinha’ da Mercedes em que foi seguido do colega de equipa finlandês Valtteri Bottas, na segunda prova do Mundial de Fórmula 1.

Hamilton saltou para a liderança a nove voltas do final, devido a problemas mecânicos sentidos pelo monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que liderava confortavelmente antes de ser ultrapassado pelos dois Mercedes, conquistando o 74.º triunfo da carreira, numa corrida que terminou com o ‘safety car’ em pista nas duas últimas voltas, devido à avaria dos dois Renault.

Com os resultados da corrida realizada no circuito de Sakhir, em que Leclerc acabou por conseguir terminar no terceiro posto, Bottas segurou a liderança do Campeonato do Mundo, com um ponto de vantagem sobre Hamilton, campeão mundial em título.