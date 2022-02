Extinto incêndio em navio ao largo dos Açores

A Marinha Portuguesa anunciou esta quarta-feira que o navio mercante ‘Felicity Ace’, que se encontra ao largo do Faial, nos Açores, está “estável” e “sem focos de incêndio visíveis”.

“O navio mercante Felicity Ace permanece estável, a 195 milhas náuticas a sul da ilha do Faial, sem focos de incêndio visíveis, permanecendo no local dois rebocadores em operações de arrefecimento”, lê-se em nota de imprensa enviada pela Marinha.

A embarcação, que transportava cerca de quatro mil automóveis, que se destinavam ao mercado norte-americano, emitiu a 16 de fevereiro um alerta, por ter “fogo ativo no porão de carga”, numa altura em que se encontrava a cerca de 90 milhas náuticas (cerca de 170 quilómetros) a sudoeste da ilha do Faial, nos Açores.

Os 22 tripulantes que estavam a bordo do Felicity Ace foram resgatados em segurança, no mesmo dia, pela Força Aérea Portuguesa.

Na segunda-feira, a autoridade marítima revelou à Lusa que os “focos de incêndio” do navio eram “menores”.

Hoje, 23 de fevereiro, além de revelar que já não existem focos de incêndio “visíveis”, a Marinha acrescenta que na quinta-feira uma “equipa de peritos” vai ao local, transportada por um helicóptero da Força Área, para “analisar as condições para a realização do reboque”.

Na quarta-feira, vai chegar ao local do navio “mais dois rebocadores e pessoal especializado para dar continuidade ao plano de reboque”.

O navio NRP Setúbal, da Marinha, vai continuar na zona como “garante da segurança da navegação e vigilância da poluição do meio marinho, monitorizando permanentemente a estabilidade do navio”.

“Até ao momento não foi detetado qualquer foco de poluição no mar. É visível a saída de fumos brancos do navio, que diminuíram consideravelmente”, acrescenta a Marinha.

Além do navio de patrulha da Marinha, está também no local o rebocador Thor B, que tinha sido contratado pelo Governo dos Açores para garantir o transporte de mercadorias entre as ilhas do Grupo Central e Ocidental, que tem estado a fazer o “arrefecimento” do casco do Felicity Ace, de forma a facilitar a ida a bordo dos técnicos.