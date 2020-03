Exprobração C-19

“Per scientiam ad salutem ægroti”

Cicero

Bate leve, levemente

como quem chama por mim

espirro, tusso, tão somente

será chuva, será vento? Nim!

Não venta, nem chove,

é o Covid-19!

Hein? Truz, truz!

É o coronavírus!

Fica em casa, lava as mãos

se saíres e voltares, lava as mãos

outra vez, novamente

com desinfectante, água, ‘sabãos’

insistentemente.

Lava as mãos outra vez

com robustez, sem timidez

limpa, esfrega, tira essa bactéria de ti

se puderes, fica em casa

senão o vírus não baza!

Morra o vírus, morra, pim!

JLC18032020