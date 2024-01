Exposição sobre o cinema do Estado Novo em Berlim

Por ocasião da Berlinale 2024, a Embaixada de Portugal / Camões Berlim, em colaboração com o Museu de Cinema de Melgaço Jean Loup Passek, apresenta a exposição Change of Scene(ry).

Trata-se de uma exposição multiforme sobre a reinvenção da relação iconográfica do Homem com a paisagem no cinema português da segunda metade do séc. XX, em oposição à política do espírito do Estado Novo, da autoria de Rita de Matos.

A vernissage acontece no dia 30 de janeiro, entre as 18h00 e as 20h00, na presença da artista. Será servido um copo de vinho português.

Change of Scene(ry) pode ser visitada até ao dia 26 de fevereiro no Kunstraum Botschaft, Zimmerstrasse 55 em Berlim.