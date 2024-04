Exposição sobre o 25 de Abril dá volta a França

Paris, Estrasburgo e Beausoleil acolhem a exposição sobre a revolução dos cravos intitulada “Portugal: 25 avril 1974, enfin la liberté”.

A exposição tem como comissário Jean-François Chougnet, design gráfico e cenografia de José Albergaria e produção do Centro Cultural Camões Paris.

“Passaram cinquenta anos desde a queda da ditadura em Portugal. Trata-se de recordar as esperanças que a Revolução dos Cravos suscitou, particularmente em França”, explica Chougnet, contando que “o processo que assistiu à queda da ditadura mais antiga da Europa Ocidental ocorreu num contexto internacional em rápida evolução (…) pois coincidiu exactamente com a campanha para as eleições presidenciais que viu a vitória de Valéry Giscard d’Estaing em 19 de maio de 1974, mas também com uma evolução nas relações internacionais com a retomada das negociações sobre armas estratégicas entre os Estados Unidos e a URSS e a gestão do rescaldo do choque petrolífero”.

A exposição está patente até 25 de abril na praça da Mairie de Paris; de 2 a 8 de abril em Estrasburgo no Palais universitaire, de 20 a 25 de abril no Théâtre de la Ville-Sarah Bernhardt em Paris e de 25 de abril a 10 de maio, no Centre Culturel Prince Jacques de Beausoleil.