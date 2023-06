Exposição sobre comunidade portuguesa em Andorra inaugurada esta semana

O Grupo de Folclore Casa de Portugal sediado no Principado de Andorra, em colaboração com a Câmara Municipal (Comú) de Ordino irá acolher a partir desta quarta-feira, a exposição fotográfica “Integrados”.

A mostra fotográfica será inaugurada dia 7, às 19h30, no espaço cultural L’Estudi da paróquia de Ordino que se associa assim à itinerância do trabalho pictórico que iniciou em fevereiro no Ministério de Cultura do Principado de Andorra e continuando em maio aquando da participação do Grupo na semana da diversidade cultural de Andorra la Vella.

A exposição “Integrados” é um trabalho fotográfico dos elementos do Grupo de Folclore Casa de Portugal e realizado pela Mireia Medeiros que recolheu, nos espaços emblemáticos do património arquitetónico do Principado de Andorra, vivencias das gentes de Portugal, integrando o traje tradicional a cada momento recreado, entre outros, o casamento, lavar roupa no tanque, os romeirinhos, lavar roupa no rio, o namoro.

Acompanha este trabalho fotográfico, um documentário realizado e produzido por Marc Medeiros que recolheu imagens das sessões fotográficas e depoimentos de várias personalidades da sociedade Andorra, enaltecendo a riqueza do patrimonio do Principado e felicitando o Grupo pelo trabalho conseguido.

A integração do traje tradicional português no patrimônio andorrano tem merecido os maiores elogios de quem tem visitado os anteriores espaços de exposição cabendo desta vez à paróquia de Ordino mostrar a integração da portugalidade através da cultura em Andorra.

A mostra estará patente no Edifici l’Estudi de Ordino até ao dia 26 de junho seguindo depois, no mês de julho, para a paróquia de La Massana.