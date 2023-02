Exposição realça importância da portugalidade no património arquitetónico de Andorra

A sede do Ministério de Cultura do Principado de Andorra acolheu esta terça-feira a cerimônia de inauguração da exposição “INTEGRADOS” e o documentário que recolhe imagens obtidas durante as sessões fotográficas a cargo do Grupo de Folclore Casa de Portugal.

A mostra fotográfica constituída por catorze instantâneas, duas por paróquia, foi inaugurada pela ministra da Cultura e do Desporto, Silvia Riva González, que destacou a “tenacidade dos membros do grupo face à adversidade em momentos de pandemia” e felicitou-os pelo trabalho apresentado.

O diretor do grupo, José Luís Carvalho, destacou o vínculo que a ministra Silvia Riva tem demonstrado em relação à coletividade luso-andorrana e que culminou na emotiva inauguração da exposição na sede do Ministério da Cultura andorrano.

Mireia Medeiros e Marc Medeiros, membros do Grupo de Folclore Casa de Portugal, explicaram de seguida as suas vivencias como fotógrafa e produtor do documentário, respetivamente, realçando o papel dos elementos do grupo para que este trabalho seja uma realidade.

A exposição “INTEGRADOS” reproduz nos espaços arquitetónicos mais conhecidos e não tão conhecidos do Principado de Andorra, as vivências dos antepassados da sociedade minhota, trajados para cada situação, como por exemplo o casamento, os romeirinhos, a lavagem de roupa no rio e no tanque ou os reencontros ao finalizar a missa.

Após a visita para apreciar o trabalho fotográfico, que contou com a presença de vários intervenientes no documentário, simpatizantes e membros do grupo, no final da cerimónia foi servido um Porto de Honra e doces surtidos portugueses ao público que encheu o hall do hotel Rosaleda, em Encamp.

A exposição, que pode ser visitada até o próximo dia 28 de fevereiro, irá posteriormente percorrer as sete paróquias do Principado e já recebeu propostas para ser apresentada brevemente em várias cidades de Portugal.