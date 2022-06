Exposição portuguesa inaugurada no Centro Pompidou em Paris

A exposição “O resto é sombra” no Centro Pompidou, em Paris, com obras dos artistas portugueses Pedro Costa, Rui Chafes e Paulo Nozolino, estabelece um diálogo entre o cinema, a escultura e a fotografia contemporânea entre a luz e a sombra.

“É mais um diálogo em aberto. Nós trabalhamos cada um na sua técnica, no seu mundo, conhecemo-nos há muitos anos e falamos muito. Quando este projeto apareceu – uma proposta para acompanhar os filmes de Pedro Costa -, começámos a juntar ideias e obras, fotografias, filmes e esculturas”, afirmou Rui Chafes em declarações à agência Lusa.

A exposição “O resto é sombra” abre esta quarta-feira ao público e ficará patente até dia 22 de agosto. Num percurso no escuro, o visitante descobre obras de Pedro Costa, como o filme-espetáculo “As filhas do fogo” (2019) e a instalação vídeo “Minino macho, Minino fêmea” (2005), em relação a obras de Rui Chafes como “Véu” (2016) e Paulo Nozolino como “Sarajevo” (1997).

“É uma conversa, quase um confronto entre as obras e não tanto um trabalho de equipa, as obras criam entre si bastantes experiências”, descreveu Rui Chafes.

O escuro total vai dando lugar aos reflexos das imagens em vídeo de Pedro Costa que iluminam as fotografias de Paulo Nozolino e mostram os contornos das esculturas de Rui Chafes, com o percurso a clarear-se junto à saída.

A exposição foi inaugurada formalmente pelo primeiro-ministro português, António Costa, na terça-feira, acompanhado pelo ministro delegado dos Assuntos europeus francês, Clement Beaune, sendo a abertura oficial ao público esta quarta-feira.

Entre 2023 e 2027, o Centro Pompidou, que alberga uma das maiores coleções de arte moderna do Mundo, vai fechar para obras, com as autoridades a considerarem que o museu “está a sofrer”, sendo inevitável fazer intervenções de fundo neste edifício da autoria de Renzo Piano and Richard Rogers.

Esta exposição decorre no quadro da Temporada Portugal-França, uma iniciativa de diplomacia bilateral que visa aprofundar o relacionamento cultural entre os dois países.

