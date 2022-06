Exposição “Porto–Paris–New York” chega a Amarante

A artista plástica Isabel Pavão terá a sua exposição de arte “Porto – Paris – New York” presente, até ao dia 18 de setembro, no Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso (MMASC), em Amarante.

A exposição chega ao MMASC depois de ter sido apresentada na Cooperativa Árvore em 2021 e na Sociedade Nacional de Belas Artes, em Lisboa.

Com curadoria de Laura Castro, atualmente Diretora Regional de Cultura do Norte, “Porto – Paris – Nova Iorque” apresenta os trabalhos de Isabel Pavão que fazem parte da série, de 2018 e 2019, “Impressions Series”. A completar esta produção estarão também peças de séries anteriores com “Vestiges”, “Linguistic Boundaries Series”, “Oriental Series”, “Americana Series” e “Atmospheres”.

“Assim se ilustra o trânsito entre Porto, Paris e Nova Iorque, cumprido pela artista nos dois sentidos, do qual resultam as referências que a sua obra incorpora, as ressonâncias culturais que manifesta e as problemáticas artísticas, e de outra natureza, que nos propõe”, evidencia Laura Castro.

Em comunicado a diretora acrescenta que “o material exposto revela a permanência dos processos de conceção, composição e materialização da pintura, explorados desde as suas séries inaugurais. Revela, também, o modo como relaciona o universo exterior e a esfera íntima, ora entendendo-os como espelho, ora fragmentando-os em camadas e desarticulando-os em estilhaços”.

“Porto – Paris – Nova Iorque” estará patente ao público no MMASC até dia 18 de setembro, das 10h00 às 12h30 e entre as 14h00 e as 18h00, exceto às segundas-feiras e feriados.