Exposição “Metamorfose”: Portugal mostra o seu melhor em Paris

Sob a marca MADE IN PORTUGAL naturally, a AICEP organiza em Paris a exposição Metamorfose. Com a curadoria de Christophe de Sousa, a exposição destaca a singularidade e o talento português, identificando e reconhecendo Portugal para além do fabrico, e afirmando a sua capacidade de criar e desenvolver produto.

No total, participam na exposição 31 empresas da fileira casa portuguesa.

O espaço de Portugal, que decorre no âmbito da Paris Design Week, será inaugurado pelo Secretário de Estado da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz, que, acompanhado da Administradora da AICEP Rita Araújo, irá igualmente visitar a 2ª edição deste ano da feira Maison&Objet, onde estão presentes 29 empresas nacionais.

Cada vez mais as marcas e os designers portugueses afirmam-se pela conceção e criação, onde o cruzamento entre o clássico e o contemporâneo garantem notoriedade pela autenticidade.

Com 350 m2 e uma localização privilegiada (no bairro de Marais), Metamorfose irá surpreender o visitante que poderá, além de apreciar diversas peças e conceitos, viajar por um espaço onde estará em evidência uma oferta portuguesa suportada no talento, na arte do saber fazer, no design e na inovação, destacando a notoriedade de Portugal como um fornecedor de excelência.

Metamorfose estará aberta ao público das 10h00 às 19h00, até 17 de setembro, na Galerie Joseph, 16 rue des Minimes, Paris.

A Maison&Objet é reconhecida como a principal feira mundial de decoração de interiores e como local de prestígio para a apresentação de tendências, realizando duas edições anualmente. A edição anterior decorreu de 24 a 28 de março, tendo participado dezenas de empresas portuguesas dos setores do mobiliário, têxteis-lar, iluminação e utilidades domésticas.