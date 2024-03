Exposição “Integrados” continua a revelar os portugueses em Andorra

Exposição INTEGRADOS gemina cultura portuguesa e andorrana em Sant Julià de Lòria

Esta terça-feira terá lugar na Sala Sergi Mas (Antiga Casa Comuna) da cidade de Sant Julià de Lòria, a inauguração do trabalho fotográfico itinerante realizado pelo Grupo de Folclore Casa de Portugal sediado no Principado de Andorra.

Às 19 horas, a exposição INTEGRADOS constituída por 14 fotografias, duas por paróquia, será inaugurada na presença do máximos representantes locais, assim como de representantes governamentais e do Grupo de Folclore Casa de Portugal.

Além da exposição fotográfica retratada pela Mireia Medeiros, será projetado o vídeo ‘making of’ produzido por Marc Medeiros do trabalho realizado pelos elementos do Grupo nos diferentes espaços arquitetônicos do Principado assim como diferentes entrevistas realizadas a personalidades do Principado.

Como novidade desta edição, que estará patente até 24 de maio, o Pelouro da Cultura de Sant Julià de Lòria integrou na exposição diversos complementos da cultura Andorrana que conjuntamente com os complementos da cultura minhota enriquecem a mostra e reforçam ainda mais a mensagem de geminação das duas culturas, procurando as suas confluências e similitudes.

Além desta iniciativa, durante os meses de março, abril e maio irão decorrer outras, nomeadamente um workshop de cozinha portuguesa, uma mesa redonda sob o título “Distantes mas tão próximos – Tradições de Andorra e Portugal”, leitura de contos em português e um workshop de bordado tradicional e de danças tradicionais portuguesas. O programa de eventos terminará no dia 12 de maio com uma atuação conjunta de danças tradicionais pelo Esbart laurédia e pelo Grupo de Folclore Casa de Portugal.

Com a inauguração na paróquia laurédiana, Integrados percorre assim a sexta das sete paroquias do Principado de Andorra levando nas suas fotografias e imagens sobre o patrimônio imaterial e a portugalidade.