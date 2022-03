Exposição de artista português no Massachusetts

A obra do artista Domingos Rebêlo será exposta a título póstumo no fim do mês de março em New Bedford, Massachusetts, nos Estados Unidos.

A exposição será organizada e terá curadoria do neto do artista, Jorge Rebêlo, que contará com 71 quadros e outras peças de coleções públicas e privadas de Portugal. Segundo o neto, Domingos Rebêlo já ansiava por expôr o trabalho em New Bedford, como noticia o jornal “The Herald News”.

Una das telas mais conhecidas de Domingos Rebêlo chama-se “Os Emigrantes”, de 1926, que representa a partida de açorianos do porto de Ponta Delgada, rumo a uma vida melhor na América. Tornou-se numa representação icónica da experiência emigrante, como ressalta o artigo no jornal americano.

Domingos Rebêlo nasceu em 1891 em Ponta Delgada e teve uma carreira de 60 anos na vida artística. É conhecido por ser um dos grandes nomes da pintura modernista portuguesa, tendo aperfeiçoado as capacidades de pintura em Paris e deixando a sua identidade portuguesa e açoriana refletidas nas suas peças.

A exposição do artista das ilhas estará em exibição a partir de dia 31 de março até meados de setembro, no Museu da Baleação, em New Bedford.

