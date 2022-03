Exposição de arte brasileira em Paris

A Companhia Arte Cultura e o Atelier Tsuru, há semelhança de anos anteriores, organizaram mais uma vez a divulgação de artistas plásticos brasileiros na Europa, com duas duas exposições.

A Galerie Artes, situada no número 11 da Rue Frederic Sauton, próximo à catedral de Notre Dame, em Paris, recebeu esta exposição internacional denominada Brazil in Focus e está exposta até ao dia 13 de março de 2022.

O evento de abertura no dia 9 de março contou com a presença de vários artistas plásticos que vieram do Brasil, jornalistas, críticos de arte e público diverso, ávido de conhecer melhor a arte brasileira.

Paco de Assis, director da Cia. Arte Cultura, em entrevista ao nosso jornal referiu que este projeto “tem como objetivo difundir a arte brasileira pelo mundo e gerar visibilidade e oportunidade de negócios aos artistas participantes.

São artistas que desenvolvem cerâmica, pintura, arte digital e esculturas com maestria, considerados pelos curadores, profissionais preocupados em gerir suas carreiras como empreendimento. Esta exposição irá estar depois patente ao público em Barcelona, a partir do dia 18 de março, na ImaginArte Gallery – Carrer Dante Alighieri, 157.

Algumas destas obras estão ainda expostas no colégio de Pinchat, em Genebra, na Suíça, como por exemplo dos artistas Eliana Tsuru e Cláudio Castro, ambos membros académicos da ALALS.

Augusto LopesFotos: CIA