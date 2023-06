Exportações portuguesas ultrapassam os 40 mil milhões de euros

O Banco de Portugal avançou que as exportações portuguesas de bens e serviços atingiram os 40.056 milhões de euros no período de janeiro a abril de 2023.

“Espanha manteve-se como o principal destino das exportações com uma quota de 20,5% no total, seguindo-se França com 12,6% e Alemanha com 11,1%. O Reino Unido, com uma quota de 8,6%, foi o principal cliente fora da União Europeia e o quarto em termos globais”, lê-se na AICEP Portugal.

“Por tipos de bens e serviços, a rubrica de serviços de viagens e turismo constituiu a principal exportação com uma quota de 15,2% no total, seguindo-se a rubrica de bens de máquinas e aparelhos com 9,9% e veículos e outros materiais de transporte com 9,0%”, segundo a mesma fonte.

A AICEP destaca o aumento de 38,6% que se verificou das exportações dos serviços de viagens e turismo, bem como a quebra de 3,9% no setor de exportação de combustíveis minerias.

Entre janeiro e abril de 2023, as importações totalizaram 40.392 mil milhões de euros, o que se traduz numa variação homóloga de 6,5%.