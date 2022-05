Exportações de metalúrgica também cresceram em Portugal

A metalúrgica e metalomecânica atingiu os dois mil milhões de euros em exportações em março. Foi o maior registo de exportações do setor que mais vende para fora no país.

Os EUA importaram mais de 200 milhões de euros do setor metalúrgico português no primeiro trimestre do ano. As importações para a nação americana duplicaram comparando com março do ano passado.

Foi, no entanto, para a Europa que a maior parte da produção foi escoada. Enquanto que para os EUA o crescimento foi de 6,5%, na União Europeia o valor é de 10,9%, como refere o Jornal de Negócios. A imprensa portuguesa destaca ainda o crescimento de 7,3 pontos percentuais em Espanha, de 15,4 em França e de 18,1 na Alemanha.

A Associação dos Industriais Metalúrgicos Metalomecânicos e Afins de Portugal (AIMMAP) deixa a nota de que “as exportações do Metal Portugal atingiram em março de 2022 o melhor registo da história, com um total de 1.983 milhões de euros de exportações, batendo o recorde atingido em março do ano anterior”.

Contudo, o presidente da associação mantém o positivismo. “Apesar dos últimos anos trazerem muitos desafios, o crescimento das nossas empresas é significativo”, refere.

