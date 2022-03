Exportação de frutas e verdes cresce em 2021

Sector primário de frutas, legumes e flores cresceu 2,1% em exportações em 2021. Apesar do aumento monetário, em volume exportado “houve um decréscimo de 1,5%” face a 2020.

O sector nacional de frutas, legumes e flores bateu um histórico recorde. Houve um aumento de 2,1% no valor das exportações o ano passado. Em entrevista ao Jornal Económico, Gonçalo Santos Andrade, presidente da Portugal Fresh (que representa mais de 4500 produtores), admite que o valor das exportações ultrapassou “pela primeira vez a barreira dos 1 700 milhões de euros”.

De acordo o presidente da Portugal Fresh, o total de receitas atingiu os 1 731 milhões de euros. “É o valor mais alto de sempre e um expressivo sinal da resiliência das empresas, da sua capacidade de inovação e de competitividade”.

“A tendência de crescimento do valor de exportações mantém-se há dez anos consecutivos”, salienta Gonçalo Santos Andrade. Contudo, apesar do aumento de valor, em volume “houve um decréscimo de 1,5%” face a 2020. No total, as exportações atingiram 1 565 milhões de toneladas.

