Exponor recebe Expocosmética até segunda-feira

Está a decorrer até segunda-feira, a Expocosmética – Feira Internacional de Cosmética, Estética, Unhas e Cabelo está de volta à Exponor para apresentar as principais tendências do setor, reunir os melhores profissionais do mercado, fomentar negócios e promover experiências.

“Self Love” serve de mote à 26.ª edição do certame, que tem Inês Mocho, maquilhadora profissional e criadora de conteúdos, como embaixadora.

Experiências ao vivo, demonstrações, desfiles e até um congresso compõem a extensa agenda de atividades da maior feira de beleza da Península Ibérica, que se desenvolve em cinco áreas temáticas: Self Love (ferramentas e soluções de beleza, autocuidado e bem-estar), Creative Minds (unhas e maquilhagem), Happy Body (estética), Free Spirit (cabelos) e Fierce Soul (barbeiros).

No domingo, em paralelo com a Expocosmética, realiza-se o Congresso Nacional de Estética, Beleza e Saúde.