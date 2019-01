Exponoivos recomenda a Tailândia para a sua lua-de-mel

A Tailândia é pela terceira vez destino de lua-de-mel recomendado da Exponoivos que vai decorrer até 6 de janeiro no Centro de Congressos, em Lisboa, e de 11 a 13 de janeiro, na Exponor, em Matosinhos.

No stand do Turismo da Tailândia os noivos poderão esclarecer as suas dúvidas e recolher algumas sugestões para uma lua-de-mel de sonho.

A Tailândia é uma terra de diversidade deslumbrante e um local de sonho para lua-de-mel devido a uma herança cultural singular e a inúmeras paisagens de extrema beleza natural. No País dos Sorrisos pode encontrar notáveis ruínas de antigas cidades, cidades modernas e cosmopolitas como Banguecoque, florestas impressionantes, praias de areia branca, ilhas tropicais inabitadas, e uma série de atrações que fascinam os visitantes. A hospitalidade é uma característica genuína do povo tailandês, que recebe sempre os visitantes com um sorriso de calorosas boas-vindas.

Rosário Louro, Representante Oficial do Turismo da Tailandia em Portugal, deixa a dica: “alguns dos parques naturais mais bonitos da Tailândia estão apenas a 70 quilómetros de Phuket. Se procura uma lua-de-mel de sonho em praias paradisíacas, quase desabitadas, fuja das zonas mais turísticas de Phuket e faça um programa combinado: alojamento em resorts tranquilos num dos parques nacionais e escapadelas pontuais a Phuket, sempre que lhe apetecer alguma animação.”

Siga o Turismo da Tailândia em https://www.facebook.com/TurismoTailandes/ e para mais informações sobre a Exponoivos por favor visite http://www.exponoivos.pt