Expo Dubai supera as cinco milhões de visitas em dois meses

A Expo 2020 Dubai registou 5.663.960 visitas desde a sua abertura a 1 de outubro até 5 de dezembro. Em dois meses a exposição foi visitada por 5.383 líderes governamentais, incluindo Ministros, Presidentes, Primeiros-Ministros e Chefes de Estado. No mesmo período decorreram no recinto 10.461 eventos.

Seis em cada dez visitantes (57%) dispõem agora de um Expo Season Pass, com o número de visitantes repetidos nos primeiros dois meses a atingir 1,2 milhões. No mês de novembro, 28% dos visitantes vieram de fora dos EAU, designadamente da Índia, França, Alemanha, Arábia Saudita, e Reino Unido. O Programa Expo Escola atraiu cerca de 250.000 alunos de escolas públicas e privadas de todo o país, que participaram em 10.000 visitas de estudo.

Em novembro, a dinâmica programação da Expo 2020 atraiu também “change makers” de todas as partes do mundo, com duas das dez semanas temáticas a acontecerem neste período – a Semana do Desenvolvimento Urbano e Rural e a Semana da Tolerância e Inclusividade – bem como festividades e atividades para assinalar o Dia Mundial da Criança, o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência e o Dia Internacional do Voluntariado.

O novo Expo Dhs95 Festive Pass está à venda até ao final de dezembro, garantindo acesso às celebrações de Natal e a grandes eventos, tais como o espetáculo de Alicia Keys no Al Wasl Plaza a 10 de dezembro, a atuação do compositor e músico A.R. Rahman a 22 de dezembro e o evento da estrela da Broadway Lea Salonga a 25 de dezembro.

Durante os meses de outubro e novembro, foram registadas cerca de 455.000 viagens de taxis de e para a exposição, 600.000 viagens do serviço gratuito de autocarros Expo Rider e 2,2 milhões de utilizadores deslocaram-se à Expo através do Metro do Dubai. A visita virtual da Expo 2020 aumentou para 25 milhões, motivada pela grande procura do [email protected]

Reem Al Hashimy, Ministro da Cooperação Internacional dos EAU e diretor-geral da Expo 2020 Dubai, sublinhou: “Podemos concluir que no espaço de dois meses o trabalho árduo de todos os que estiveram envolvidos na organização desta exposição deu frutos. A realização de eventos espetaculares que fazem com que as pessoas nos queiram visitar repetidamente, os encontros de “change makers” de todo o mundo, que se unem para desenvolver poderosas redes de colaboração e as robustas medidas de controlo Covid-19, têm-nos permitido receber um grande número de visitantes de uma forma segura e tranquilizadora”.

No dia 2 de dezembro, a Expo 2020 Dubai anunciou a entrada gratuita para todos os visitantes como forma de celebrar o 50º aniversário dos EAU, que este nesse dia festejou meio século da assinatura do tratado que reuniu os 7 emirados Árabes – Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajmã, Umm al-Quwain, Ras al-Khaimah e Fujeira.