Expo Dubai dedica dia a Portugal

O Dia de Portugal é assinalado na Expo Dubai em 14 de janeiro, com várias atividades que se iniciam na véspera e culminam com momentos musicais e ainda a edição em árabe de Os Lusíadas e da Mensagem.

Em entrevista à Lusa, o comissário-geral de Portugal para a Expo, Luís Castro Henriques, afirma que está tudo “preparadíssimo” para o Dia de Portugal.

“Mais do que o dia de Portugal, vão ser dois dias plenos de atividades”, primeiro, dado o envolvimento da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), na véspera, dia 13 de janeiro, “começamos logo com um seminário empresarial para apresentar Portugal na sua dimensão de comércio e de investimento”, afirma o responsável.

“Teremos também um momento com a livraria Lello, que vai celebrar os seus 116 anos, a seguir a isso teremos o lançamento de um postal comemorativo que foi feito pelos CTT para o Pavilhão de Portugal na Expo”, adianta o também presidente da AICEP.

Todos estes eventos acontecem na véspera do Dia de Portugal.

Já “no dia 14 (…) a primeira parte será completamente institucional e protocolar, é o içar da bandeira, porque é o dia dedicado a Portugal na Expo” e “teremos um primeiro grande momento musical” com a participação da Teresa Salgueiro, Marta Pereira da Costa e do António Chainho, que irão atuar logo de manhã, detalha Luís Castro Henriques.

Depois decorrerão as visitas protocolares, “tanto ao Pavilhão de Portugal como ao Pavilhão dos Emirados [Árabes Unidos], que é o país anfitrião, e a partir daí teremos programação já no pavilhão ou à frente do pavilhão”.

O dia culmina com um “concerto muito grande no Jubilee Park” com aqueles três artistas, havendo também outros momentos musicais, por exemplo com o grupo Retimbrar e também um “encontro que esperamos que seja interessante como apelo claramente à diáspora para vir ao concerto”, refere.

Uma das novidades é que “teremos Os Lusíadas e a Mensagem em árabe” e “isso também será um dos momentos do Dia de Portugal, para exatamente divulgarmos a nossa cultura e, aí sim, sobretudo direcionada à região na língua árabe”, salienta o responsável.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não marcará presença no Dia de Portugal na Expo Dubai.

“Dado o enquadramento pandémico, o senhor Presidente não poderá ir, mas de qualquer forma, protocolarmente, o dia mantém-se e é preciso perceber que não só é um dia muito importante para a notoriedade de Portugal no mundo – porque não tenhamos nenhuma dúvida: as Expo são eventos de escala global -” como também para a notoriedade do país “naquela região”, sublinha.

“Não nos esqueçamos que estes são sempre dias totalmente documentados, nomeadamente nos media locais, desde o içar da bandeira ao tocar dos hinos, aos momentos musicais dedicados ao país, mas também – e eu acho importante fazer esta referência – teremos um momento em que eu espero que também possa ser desfrutado por toda a diáspora que está nos Emirados, nomeadamente no Dubai, portanto espero que tenha muita adesão e que se sintam felizes por esta celebração de Portugal neste dia na Expo”, reforça.

Luís Castro Henriques diz que as expectativas “são muito positivas”.

Primeiro, porque “o pavilhão tem tido muita adesão, eu pessoalmente acho que de facto temos uma obra arquitetónica de referência que as pessoas registam e se lembram. E aproveitam também porque como temos uma praça no piso térreo que é muito agradável, é também aproveitada seja em dias de muito sol ou neste caso agora em dias de mais chuva”, aponta.

Para Luís Castro Henriques, o programa definido tem várias dimensões, o que vai permitir dar notoriedade a Portugal na região, o “grande objetivo” da participação do país na exposição.

Também haverá “um bom momento” com a diáspora, com um excelente concerto ao final do dia, onde aliás irá ser lançado um novo tema tocado em conjunto com Teresa Salgueiro, Marta Pereira da Costa e o António Chainho.

A Expo 2020 é a primeira exposição mundial realizada na região do Médio Oriente, África e Sul da Ásia (MEASA, na sigla inglesa), arrancou no Dubai em outubro e decorre até final de março.

Pela primeira vez na história da exposição mundial, todos os países participantes têm o seu próprio pavilhão, no total de 192.

